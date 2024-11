ONG presente em oito países nasceu em Campo Grande e completa 15 anos

A organização humanitária e não-governamental Fraternidade Sem Fronteiras (FSF) nasceu em Campo Grande e hoje tem atuação nacional e internacional, nos lugares mais pobres do planeta.

A instituição possui, atualmente, 79 polos de trabalho, mantém centros de acolhimento, oferece alimentação, saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável, construção de casas e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara.

A ONG está presente em oito países, sendo um deles Madagascar, na África, onde os trabalhos começaram em 2017. A região vive uma das piores crises humanitárias do mundo.

Em Madagascar, a FSF acolhe aproximadamente 11 mil pessoas em 14 centros de acolhimento. Além de alimentação, são oferecidos cuidados com a higiene, atividades de recreação e culturais, e capacitação para o trabalho com oficinas de costura, agrofloresta, biocarvão, sabão, marcenaria, artesanato, tijolos ecológicos, até a instalação de uma padaria para a geração de renda aos acolhidos envolvidos na produção.

No ano passado, foi inaugurada a primeira escola do projeto Ação Madagascar, em Ambovombe, com 12 salas de aulas para atender até mil crianças do ensino infantil ao ensino fundamental, com aulas em período integral, três refeições, banho, uniforme e material escolar.

Na África também são desenvolvidos os projetos Acolher Moçambique (desde 2009); Chemin du Futur (caminho do futuro), no Senegal; Nação Ubuntu, no Malawi; e Órfãos do Congo, na República Democrática do Congo.

Neste mês, a FSF completa 15 anos e a Rádio CBN Campo Grande conversou com o idealizador desse projeto de doação e humanidade. Assista na íntegra a entrevista com Wagner Moura Gomes, fundador-presidente da Fraternidade sem Fronteiras:

Evento

Para a comemoração dos 15 anos da Fraternidade sem Fronteiras, foi preparada uma programação extensa, com diversos palestrantes e apresentações musicais, que será realizada neste sábado (16), das 8h às 20h, na sede administrativa do projeto, em Campo Grande.

As inscrições e todos os recursos arrecadados durante o evento serão destinados para o projeto Fraternidade na Rua, polo Campo Grande, em parceria com a Clínica da Alma, que acolhe e oferece tratamento gratuito para pessoas em situação de rua e/ou com dependência química.

O participante pode escolher qual o valor quer contribuir na inscrição.

Projetos da FSF no Brasil

Fraternidade na Rua: atua de forma expansiva na criação, manutenção e ampliação de diversas frentes de trabalho na transformação de pessoas em situação de rua. São cinco polos de trabalho: Campo Grande, Belo Horizonte e Uberlândia-MG, São Paulo-SP, e Rio de Janeiro-RJ.

Em Campo Grande, em parceria com a Clínica da Alma, o projeto atende 230 pessoas, em média, entre homens e mulheres, sendo que algumas estão com os filhos no local. Em 18 anos de existência, a Clínica da Alma já acolheu mais de 10 mil pessoas em situação de rua.

Amor sem dimensões: em Campina Grande-PB, Belo Horizonte-MG e Maceió-AL, uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeutas, psicólogos, médicos, atende crianças com microcefalia, dando a chance do tratamento adequado.

Jardim das Borboletas: desde 2018 apoia o projeto Jardim das Borboletas, em Caculé-BA, que atende crianças diagnosticadas com uma doença rara, chamada Epidermólise Bolhosa. Elas recebem tratamento e melhores condições de vida.

Orquestra Fraternidade sem Fronteiras: atua em quatro polos de Campo Grande, com aulas gratuitas de música com instrumentos de cordas (violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico) e sopro (flauta doce, flauta pífaro e clarinete).

Retratos de Esperança : no Sertão da Bahia, o projeto é voltado para a construção de casas, reforço escolar, aulas de futebol, artes marciais, dança e de música. Atua em Canudos, Valente e Retirolândia, locais onde há construção de um centro comunitário para receber crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Brasil, um coração que acolhe: em Roraima-RO desde 2017, acolhe mais de 2 mil pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela, que atravessaram a fronteira para o Brasil em busca de uma nova oportunidade de vida. São atendidos com moradia, alimentação, serviços de proteção, atividades para as crianças e capacitações para adolescentes e adultos.

São dois Centros de Acolhimento em Boa Vista e, em Pacaraima, o Centro de Referência e Capacitação. A FSF realiza esse trabalho em conjunto com a Operação Acolhida e é parceira implementadora da Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR.