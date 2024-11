Ônibus em testes na Capital tem ar-condicionado e câmbio automático

Nossa equipe de reportagem conversou com alguns passageiros do transporte público urbano da capital para saber a opinião deles sobre os testes do novo ônibus. O estudante, Enzo Pereira, gostou da iniciativa.

Ainda segundo o consórcio, que administra as empresas do transporte coletivo urbano da capital, uma possível renovação da frota com ônibus movidos a GNV depende de um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Segundo o diretor jurídico do Consórcio Guaicurus, Leonardo Dias Marcelo, o uso do GNV traz benefícios ao meio ambiente.

“O GNV é muito mais sustentável, então seria um bom ponto, mas eu acho que, principalmente, o conforto, o ar-condicionado, menos barulho, isso faz totalmente a diferença. Então, eu acho que seria uma situação muito vantajosa, tanto para o meio ambiente quanto para quem utiliza o transporte público”.

O que chamou a atenção da dona Clenice, que pega ônibus todos os dias para trabalhar, é a presença do ar-condicionado no novo veículo, que soluciona um problema antigo. “Dependendo do horário, é muito cheio. O calor também é intenso, então a gente sofre muito com o calor, a gente passa bem mal dentro do ônibus”.

Além do ar-condicionado, o ônibus conta com câmbio manual e gera menos ruídos. O teste do novo veículo é uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás).

Expansão

Segundo o coordenador comercial da MSGás, Thiago Fontana, o GNV pode gerar também uma grande economia de custos de operação. “A experiência que tem em outras cidades é algo em torno de 10 a 15% de economia em relação ao diesel. Por isso a gente trouxe esse ônibus para cá, para poder fazer os testes na realidade do nosso terreno”.

E se der certo na capital, a iniciativa pode ser levada para o interior do estado. “Onde a gente tiver capacidade de levar o gás natural para abastecer esse ônibus, a gente vai expandir esse projeto”.

“A próxima cidade em que vamos implantar a rede é Dourados. Depois que a rede estiver implantada lá, o próximo passo é procurar a concessionária de ônibus da cidade e implantar o projeto. Agora, com a expansão para Ribas, Água Clara, Inocência e Três Lagoas, vamos começar a estudar a exploração desse projeto”.