Operação Aurora já prendeu 23 suspeitos de violência contra mulheres

O aumento no número de casos de feminicídio em Mato Grosso do Sul motivou a realização da Operação Aurora nesta quarta-feira (18). Agentes da Polícia Civil iniciaram as ações às 4h30 em todo o estado para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

Até o momento, 23 pessoas foram presas por crimes como violência doméstica, ameaça e stalking. Uma dessas prisões foi efetuada na capital: um homem de 35 anos. Também foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão no estado.

Mato Grosso do Sul registrou, de janeiro até agora, 31 casos de feminicídio. No ano passado inteiro, foram 29. O número de tentativas de feminicídio, no entanto, caiu. Foram 111 em 2023 e 85 em 2024.