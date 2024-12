Operação da Polícia Civil termina com quase 30 mandados de prisão cumpridos

A Operação Aurora de combate ao feminicídio foi finalizada nesta quarta-feira (18) em todo o estado. As ações da Polícia Civil em 67 municípios de Mato Grosso do Sul resultaram no cumprimento de 29 mandados de prisão relacionados a crimes como violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

A Operação Aurora começou no dia 6 de dezembro e, além dos mandados de prisão cumpridos, também foram efetuadas 92 prisões em flagrante por violência contra a mulher. Ainda foram cumpridos 12 mandados de medidas cautelares — como tornozeleiras eletrônicas —, além de 34 mandados de busca e apreensão.

A operação foi motivada pelo aumento no número de feminicídios no estado. Em 2023, foram registrados 29 casos no ano inteiro e, neste ano, de janeiro até agora, o número já chegou a 31.

O número de tentativas de feminicídio, porém, caiu de 111 para 85 em relação ao ano passado, como explica a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Elaine Benicasa.