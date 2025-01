Pais preferem pesquisa online antes de ir às compras dos materiais escolares

Os pais e responsáveis acordaram cedo nesta quinta-feira (30) para garantir a compra dos materiais escolares. Por volta das 9h, a movimentação nas papelarias do centro de Campo Grande já era intensa.

A estratégia adotada por alguns pais foi pesquisar preços antes de ir às compras. Jéssica, mãe de uma menina de 10 anos, já chegou ao centro sabendo em quais lojas iria comprar. Ela pretende gastar cerca de R$ 250.

“Já pesquisei antes os lugares que estão com os preços mais acessíveis e agora a gente já está vindo com um direcionamento mais certo. Assim, fica mais rápido […] A diferença de preços é gritante, vale muito a pena fazer essa pesquisa”.

Paulo Vasconcelos, pai de uma menina de 12 anos, também realizou uma pesquisa prévia e estava no centro comprando os últimos itens da lista. O gasto já tinha alcançado R$ 400.

“Ao todo, vai dar uns R$ 500, porque ainda falta a mochila, e o preço está meio salgado. Tem que pesquisar bem para comprar pelo menor valor”.

PESQUISA

Recentemente, o Procon de Mato Grosso do Sul divulgou uma pesquisa de preços de materiais escolares na Capital, realizada entre os dias 9 e 13 de janeiro. A maior variação encontrada foi de 545% na fita crepe branca 18×50. O item custava R$ 1,39 em uma loja e R$ 8,99 em outra.

Outros produtos com grande variação foram o esquadro, com preço variando entre R$ 0,65 e R$ 3,90 (500%); a tesoura pequena, entre R$ 1,90 e R$ 7,90 (315%); além do caderno com 96 folhas, com valores entre R$ 6,60 e R$ 18,90 (186%).

A pesquisa completa está disponível no site do Procon MS.