Plantio da safra de soja 24/25 ultrapassa 55% em MS

Avanço do plantio da safra de soja 24/25 de Mato Grosso do Sul já ultrapassa os 55%. Informações do Projeto Siga/MS, coordenado pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), apontam que a região Sul é a mais avançada (64%) e a área plantada em todo o estado chega aos 2,4 milhões de hectares.

Até 25 de outubro, os municípios mais avançados no plantio eram: Caarapó e Alcinópolis, com 90% da área plantada, seguido por Sete Quedas, Aral Moreira, Douradina, Dourados, Itaporã e Ivinhema com 80% da área estimada.