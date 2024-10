PMA identifica e multa em R$ 5 mil homem flagrado com jacaré amarrado em caminhão

A Polícia Militar Ambiental (PMA) identificou o homem flagrado com um jacaré amarrado na carroceria de um caminhão, no município de Anaurilândia. As imagens, divulgadas hoje (25), mostram o homem trafegando pela rodovia MS-276, sentido Batayporã.

Funcionários de uma cooperativa em Anaurilândia acionaram a PMA no último dia 15, após avistarem o jacaré no pátio da empresa. Porém, quando os policiais chegaram ao local, não conseguiram localizar o animal. No dia seguinte, os policiais receberam as imagens do homem levando o jacaré amarrado no caminhão.

Foi a partir das imagens recebidas que os policiais iniciaram as buscas e identificaram o homem. Na quinta-feira (24), a equipe realizou vistoria na propriedade onde o homem estaria, após emissão de uma ordem de serviço. Durante a inspeção, o autor admitiu ter capturado o jacaré, afirmando que o soltou em um córrego próximo à fazenda.

Os policiais receberam autorização para vistoriar freezers e geladeiras da propriedade, mas não encontraram vestígios do animal ou de carne semelhante. No entanto, ficou comprovado que o jacaré foi submetido a condições de sofrimento, configurando o crime de maus-tratos.

O valor da multa é de R$ 4.955,00. O homem vai responder por maus tratos e pode ser condenado a pena de detenção de três meses a um ano.