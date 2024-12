Projeto leva história de herói indígena às escolas

O CBN Cultural desta sexta-feira (13) contou com a participação do músico John Caetano, que falou sobre um projeto desenvolvido em escolas. O artista narra a história de um herói indígena por meio da música.

O projeto “A História de Timaura da Silva” nasceu com o objetivo de valorizar a cultura dos povos originários do Mato Grosso do Sul e do Brasil, promovendo reflexões sobre temas fundamentais como educação ambiental, cidadania, geografia regional e combate ao racismo e preconceitos.

O projeto teve origem em uma música composta por Caetano para um festival. “Eu pensei em ilustrar esse personagem para fazer uma capa para as redes sociais, só da música. E aí o ilustrador me deu essa ideia. Falou que eu tinha uma história muito bacana”.

Assista à entrevista completa: