Publicada renovação de convocação para médicos na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande renovou a convocação de 46 servidores que atuam na rede pública de saúde. Para a maioria dos médicos, os novos contratos serão válidos até o dia 30 de abril de 2025, de acordo com informações publicadas no Diário Oficial (Diogrande) desta segunda-feira (28).

Entre os profissionais, estão 25 médicos clínicos gerais, 11 médicos de saúde da família e dois pediatras. A carga horária exercida por eles varia entre 12 e 24 horas semanais, a depender da especialidade. O motivo das renovações é “atender a excepcional interesse público”, segundo o documento.

A lista completa com os nomes dos médicos está disponível na publicação do Diogrande. A divulgação ocorre um dia após a reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP) para o quadriênio 2025-2028. A atual prefeita venceu o pleito com 51,45% dos votos válidos.