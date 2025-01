Quatro casos de coqueluche são investigados em MS

Quatro casos de coqueluche são investigação em Mato Grosso do Sul. No ano passado foram confirmados 18 casos da doença. Em 2023 apenas cinco registros da doença foram feitos no estado. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Em nota a SES informou que realiza capacitações para os coordenadores da vigilância epidemiológica e imunização municipais, além de estratégias para ampliar a cobertura vacinal.

A pasta também destacou que o imunizante contra coqueluche é a única forma de prevenção contra a doença e está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde).

Atualmente a vacina é ofertado para as crianças no calendário com a Pentavalente que é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade e reforço com a vacina DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche) aos 15 meses e 4 anos de idade da criança.