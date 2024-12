Receitas para atrair boa sorte em 2025

Hoje, vamos conversar sobre simpatias e receitas para trazer bom agouro e prosperidade para o ano que se aproxima.

Vamos começar com uma receita que incorpora símbolo de proteção e sorte:

Aarroz com lentilhas, tomate e cebolas brûlée.

Para isso, cozinhe as lentilhas até ficarem macias. Em uma panela, refogue cebola, alho e adicione os tomates picados. Misture o arroz, as lentilhas cozidas e tempere com ervas como alecrim e tomilho. Por cima coloque a cebola em pétalas levemente passadas em farinha e sal e fritas por imersão. Sirva esse prato no réveillon, simbolizando prosperidade, já que as lentilhas são conhecidas por trazerem sorte e fartura!

Lentilhas para Prosperidade:

Continuando com as lentilhas, que tal um prato de lentilhas com carne? Misture lentilhas cruas com pedaços de carne de cordeiro cortadas em cubos, cenouras e temperos como cominho e louro. Cozinhe tudo na pressão até que esteja bem macio. As lentilhas são um símbolo de riqueza, especialmente quando consumidas na virada do ano. Aproveite esse prato quentinho enquanto reflete sobre suas metas e sonhos para 2025.

Assado de Cordeiro:

Agora, vamos para um assado de cordeiro, que é um prato tradicional em muitas culturas para celebrar o Ano Novo, é quase um amuleto.

Mas por que carne de ovino no ano bom?

O hábito de comer carne de cordeiro remete à ancestralidade dos povos Semitas, nômades criadores de ovelhas e cabras, no oriente médio. Você, provavelmente, já deve ter ouvido a expressão “Cordeiro de Deus” muito conhecida, nas três principais religiões do mundo – a Cristã, a Judaica e a Islamita –, que utilizam desse animal para simbolizar a purificação de seus males para com Deus. Independente da crença, o cordeiro e a tilápia são ingredientes registrados em lições históricas de resiliência e livros sagrados, carregam consigo momento consagrado, representando sofrimentos e vitórias dos antepassados e que apontam para um futuro melhor e vitorioso.