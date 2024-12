Sorpack transforma mercado de embalagens com inovação e sustentabilidade

A Sorpack se destaca no mercado de embalagens por oferecer mais do que produtos: a franquia aposta em atendimento consultivo para atender às necessidades específicas de cada cliente.

Localizada em Campo Grande, com unidades na Avenida Eduardo Elias Zahran e na Vila Progresso, a loja atende tanto pessoas físicas quanto empresas, com uma ampla gama de embalagens e produtos de limpeza.

Fundada em 2011, a Sorpack nasceu da visão de Daniel Moreira, que uniu a experiência de sua família no setor ao desejo de inovar. Além do atendimento diferenciado, a SorPack também se preocupa com a sustentabilidade.