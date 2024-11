TJD decide sobre eleição na FFMS até a próxima semana

SÃO GABRIEL D'OESTE

Pescador é multado em R$ 3 mil com petrecho ilegal e espécie de captura proibida

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar Ambiental (PMA-MS) até uma propriedade localizada na margem do Rio Coxim, no município de São Gabriel d’Oeste, na manhã desta quinta-feira (31). Na região conhecida como Ponte da Matinha, os policiais flagraram um homem com diversas redes e tarrafas estendidas na varanda da casa. Os petrechos são de […]