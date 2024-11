Valor Bruto da Produção agrícola tem queda de 10,5% no mês de setembro em MS

O indicador econômico que mostra o montante financeiro gerado pelo agronegócio, chamado de Valor Bruto da Produção (VBP), foi de R$ 61,70 bilhões no mês de setembro, em Mato Grosso do Sul. O valor foi 10,5% inferior que no mesmo período do ano anterior.

De acordo com o Boletim VBP, produzido pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), com informações do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), juntas, as culturas de soja e milho foram responsáveis por movimentar R$ 30,36 bilhões, equivalente a 75% do montante movimentado pela atividade de lavoura no nono mês deste ano.

Quando comparado com o mês de setembro de 2023, as duas culturas apresentaram retração de 25,2% e 32,4%, respectivamente, reduzindo em 18,8% o valor bruto da lavoura, que compreende também culturas como arroz, feijão, laranja, trigo, café e outras.

Segundo o economista da Aprosoja/MS, Mateus Fernandes, “este cenário de redução reflete os desafios enfrentados nas últimas safras de grãos no Estado. Tivemos intempéries climáticas tanto no ciclo da soja quanto do milho que interferiram na produção e consequentemente, nas cotações dessas commodities. Com isso, a atividade do mercado também foi afetada, trazendo para baixo o Valor Bruto da Produção de MS”.