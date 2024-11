Vinícola na Catalunha

A Catalunha será a Região Mundial da Gastronomia em 2025 e, à convite da Agência Catalã de Turismo, estou fazendo uma press trip para desvendar os sabores e nuances dessa parte do mundo que privilegia de forma única a gastronomia.

Começamos a rota por uma visita surpreendente a um negócio local para degustar cavas.

A Vinícola Vilarnau é uma renomada produtora de cavas localizada na região do Penedès, na Catalunha, Espanha. Fundada em 1948, a vinícola tem se destacado pela sua dedicação à produção de cavas de alta qualidade, combinando técnicas tradicionais com inovações modernas.

Situada em um ambiente pitoresco, cercada por vinhedos que se estendem até onde a vista alcança, a Vilarnau é um exemplo perfeito da rica herança vitivinícola da região.

A vinícola é conhecida pela sua filosofia de respeito ao meio ambiente e sustentabilidade. Os vinhedos são cultivados com práticas que promovem a biodiversidade e a saúde do solo, refletindo um compromisso com a produção responsável.

As variedades de uvas utilizadas na elaboração dos cavas incluem as tradicionais Macabeo, Xarel·lo e Parellada, que são cuidadosamente selecionadas e colhidas à mão.

Um dos aspectos que distingue a Vilarnau é a sua abordagem inovadora na produção de cavas. A vinícola investe em tecnologia de ponta, mas sempre mantendo a tradição, o que resulta em cavas com personalidade única e sabor refinado.

Os cavas da Vilarnau são reconhecidos por suas características aromáticas e pela elegância no paladar, tornando-os uma escolha popular entre os amantes de vinho.

Além da sua produção de cavas, a Vilarnau também oferece experiências enoturísticas para visitantes. Os turistas podem participar de degustações guiadas, passeios pelos vinhedos e visitas às instalações da vinícola, aprendendo sobre o processo de elaboração do cava e a história da marca. Essas experiências proporcionam uma imersão na cultura do vinho e na beleza da paisagem do Penedès.