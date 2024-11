Centro da capital amanhece com grande movimentação nesta 'Black Friday'

Com o decorrer dos anos, muitas pessoas preferem realizar suas compras pela internet, de forma rápida, prática e sem sair de casa. No entanto, ainda há clientes que preferem ir presencialmente ao comércio, olhar os produtos e preços com calma para garantir uma boa escolha. Por conta da Black Friday, foi registrada grande movimentação no centro da capital nesta sexta-feira (29).

Diversas lojas de diferentes setores prepararam muitas promoções e descontos para receber os clientes. Filas se formaram em alguns locais, campanhas corporativas foram feitas para chamar a atenção do público em outros, e o dia recheado de promoções ainda conta com a fiscalização de equipes da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), que monitoram a queda nos preços e a veracidade das ofertas.

