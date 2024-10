CG pode ter até mil agentes nas ruas para garantir segurança do 2º turno das eleições

Neste domingo (27), Campo Grande conta com um efetivo de aproximadamente mil agentes de segurança mobilizados para garantir a tranquilidade e a segurança do segundo turno das eleições municipais.

Sob a coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle, forças estaduais e federais, incluindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, trabalham de forma conjunta.

O secretário Executivo de Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva, destacou a importância do funcionamento integrado dessas forças.

“O Centro Integrado de Comando e Controle é uma ferramenta lançada há alguns anos no Brasil, onde congrega diversas forças em grandes eventos. Cada instituição tem sua função e responsabilidade no terreno, mas daqui gerenciamos os fatos mais complexos, garantindo a segurança e a tranquilidade desse projeto eleitoral”, afirmou o coronel.

Ao todo, estão empregados 788 agentes em Campo Grande e outros 200 em situação de contingência, prontos para reforçar o efetivo em caso de necessidade. “Se houver uma demanda por unidades especializadas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, estamos prontos para acionar e empregar mais 200 agentes, alcançando o contingente de mil policiais na capital”, explicou.

Além dos locais de votação, que somam 235 em Campo Grande e incluem distritos como Anhanduí e Indubrasil, áreas específicas foram mapeadas como pontos de interesse operacional, incluindo locais de transmissão de dados e apuração dos votos.

Nessas áreas, a segurança foi reforçada para garantir o fluxo e o controle de acesso durante a apuração.

Com base nas experiências do primeiro turno, ajustes foram feitos para otimizar a atuação das equipes no segundo turno. Segundo o coronel Wagner, “foram tomadas todas as medidas necessárias, e estamos confiantes de que será um dia tranquilo. Nosso planejamento foi muito bem executado, e temos diversos parceiros que ajudam a manter a paz e a ordem no processo eleitoral”.