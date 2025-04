Chef transforma maternidade em impulso para o empreendedorismo

A jornada da Chef Hannah Quize no mundo do empreendedorismo foi tema do programa Mulher Entende Mulher, desta sexta-feira (4), na Rádio Massa FM. Durante a entrevista, a empresária compartilhou como a maternidade foi o ponto de virada para sua carreira, levando-a a trocar o emprego com carteira assinada pela realização do sonho de comandar o próprio negócio na área da gastronomia.

Natural do Rio de Janeiro e residente em Campo Grande há sete anos, Hannah contou que sua relação com a cozinha começou na infância, ao observar sua avó cozinhar. Ainda assim, seu primeiro emprego foi como operadora de caixa, e, incentivada pela mãe, decidiu ingressar na faculdade de Gastronomia. Depois de anos atuando na rede hoteleira, a chegada da maternidade a fez reavaliar sua trajetória profissional.

“Empreender é um desafio que te faz crescer. Você precisa de planejamento, foco e muita dedicação“, destacou a Chef ao comentar a transição da CLT para a gestão de um negócio próprio.

Chef Hannah Quize, acompanhada de Ju Gambim no estúdio da Massa FM – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

Jornada empreendedora

Hannah explicou que a decisão de empreender trouxe desafios financeiros e estruturais, exigindo dela uma mudança de mentalidade. “Quando você começa, é funcionária do seu próprio negócio. Depois, precisa aprender a ser gestora, a delegar e a liderar“, afirmou. Hoje, com sua empresa consolidada, ela atende eventos corporativos, casamentos e se destaca com um serviço exclusivo: o personal home.

O personal home é um diferencial no trabalho da Chef, que desenvolve cardápios personalizados para cada cliente. “Não há um cardápio fixo. Cada evento é único e precisa refletir a identidade do cliente. Tudo é pensado nos mínimos detalhes, desde os sabores até os aromas, para que a comida não interfira na experiência sensorial do ambiente“, explicou.

Sebrae e Oportunidade

Durante a entrevista, Hannah também ressaltou a importância do Sebrae na sua jornada empreendedora. Ela participou do programa Sebrae Delas três vezes, o que a ajudou a compreender melhor a gestão do próprio negócio. “O Sebrae ensina a ser estrategista, a entender onde está o lucro e como crescer de forma estruturada“, afirmou.

A Chef começou como Microempreendedora Individual (MEI) e, com o crescimento do negócio, precisou expandir para uma microempresa.

Chef Hannah Quize no estúdio da Massa FM – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

“O processo de mudança de MEI para microempresa foi um grande marco. No início, eu era muito operacional, fazia tudo sozinha. Hoje, consigo focar mais na gestão, enquanto minha equipe executa o trabalho“, contou.



Equilíbrio

Conciliar a rotina de empreendedora e mãe é um dos maiores desafios de Hannah. “O tempo pode ser seu inimigo ou seu melhor amigo. O segredo é organização e apoio“, disse. Com suporte do marido e da família, ela busca equilibrar os papéis de empresária e mãe. “Meu filho até tem roupinha de Chef e gosta de cozinhar comigo“, revelou com carinho.

Para quem deseja conhecer mais sobre seu trabalho, a Chef pode ser encontrada no Instagram pelo perfil @chefhannaquize_. “Se você se apaixonar, com certeza seu evento será maravilhoso, porque eu farei tudo para realizá-lo de acordo com o seu sonho“, concluiu.

Confira a entrevista completa: