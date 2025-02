Chuvas intensas em todo o estado nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que todo o estado de Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial de chuva, podendo registrar acúmulo de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou 50 mm/dia e ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h).

O céu fica nublado e há possibilidade de chuvas isoladas em todos os municípios. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica que podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de rajadas de vento.

Na tarde de ontem (11), Campo Grande recebeu uma forte chuva, com acúmulo de chuvas nas ruas, resultando na dificuldade de passagem dos carros

Chuvas atrapalharam o trânsito perto do Hospital Universitário em Campo Grande. Vídeo enviado por um ouvinte

As temperaturas são mais elevadas no Sudoeste do estado, segundo o Inmet, onde Porto Murtinho tem máxima de 35°C e Corumbá, 34°C. Em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Coxim a temperatura pode chegar a 32°C.