Cinema itinerante encerra temporada no Jardim Carioca com exibição gratuita de produções regionais

O projeto “Vizinhança na Praça”, promovido pelo coletivo TransCine – Cinema em Trânsito, finaliza sua temporada neste sábado (7) com uma exibição gratuita de filmes na Praça do Jardim Carioca, em Campo Grande. A programação começa às 19h e é aberta para todas as idades.

Quatro filmes de diretores sul-mato-grossenses serão exibidos na ocasião: o documentário “Fujona – Em Busca da Liberdade”, de Lu Bigatão; “Campo Grande das Araras”, de Rosiney Bigattão e Lu Bigatão; e os experimentais “Retrato do Artista Quando Coisa”, de Filipi Silveira e Larissa Neves, e “Delongas”, de Tania Sozza.

A iniciativa foi financiada pela Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). O objetivo é democratizar o acesso ao cinema, levando produções regionais a cidades do interior e bairros periféricos, transformando praças em espaços de convivência e acesso à cultura.

Arte e cultura na periferia

O Jardim Carioca, bairro na periferia de Campo Grande, foi escolhido para o encerramento do projeto por sua distância do centro da cidade e pela falta de acesso a atividades culturais, como explica Mariana Senna, produtora e cofundadora do TransCine. “Quando conversamos com as lideranças do bairro, percebemos um grande interesse da comunidade. Este tipo de iniciativa preenche uma lacuna de arte e cultura que é sentida por muitas famílias.”

Além da exibição dos filmes, o evento contará com intérprete de Libras e distribuição gratuita de pipoca, reforçando o compromisso de acessibilidade e inclusão do projeto.

Do interior à capital

Desde seu início, o “Vizinhança na Praça” percorreu seis cidades no interior do estado: Terenos, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia. Agora, encerra sua primeira edição na capital.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS