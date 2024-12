Com aumento de área, previsão é de maior produção das principais culturas de MS

As principais culturas agrícolas de Mato Grosso do Sul [milho, soja e cana-de-açúcar] tiveram aumento da área plantada nesta safra e a previsão é de que o volume colhido também seja maior, em comparação com a safra 2023/2024, mantendo-se as condições climáticas favoráveis.

O milho é a cultura que deve ter aumento mais expressivo na produção, saltando de 8,08 milhões de toneladas na safra passada para 11,946 milhões de toneladas na safra 2024/2025, apesar da variação na área ocupada pela cultura não ser tão expressiva – passou de 2.136 milhões de hectares para 2.181 milhões/ha.

Já a produção da soja deve chegar em 13.977 milhões de toneladas com área de 4.501 milhões de hectares na safra 2024/2025. Na safra passada a área ocupada com a soja foi de 4.214 milhões de hectares no estado e o volume colhido totalizou 12.347 milhões de toneladas.

A terceira principal cultura agrícola de Mato Grosso do Sul, a cana-de-açúcar, também apresenta crescimento de área e estimativa de produção. Na safra 2023/2024 foram plantados 629,9 mil hectares da cultura no Estado e a produção chegou a 50.771 mil toneladas de cana.

Para a safra atual, a área soma 675,1 mil hectares e a estimativa de produção é de 51.880 toneladas de cana. As usinas dividem esse volume colhido na produção de etanol e de açúcar, enquanto o bagaço é utilizado na geração de energia.

Os dados estão na Carta de Conjuntura Agropecuária de dezembro elaborada pela Assessoria de Economia da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

*Com informações Semadesc

