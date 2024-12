Com novo laboratório, plano de saúde estima realizar 25 mil exames por mês

Um novo posto de coleta para a realização de exames laboratoriais foi inaugurado esta semana em Campo Grande. Segundo o gerente de suporte à assistência da Unimed Campo Grande, Paulo Ricardo Queiroz da Rocha, a expectativa é de que sejam realizados no local cerca de 25 mil exames por mês.

Paulo Ricardo Queiroz da Rocha Foto: Karina Anunciato

“É um marco significativo com a inauguração dessa unidade, reafirmando o compromisso com a saúde, inovação e qualidade do atendimento que a Unimed Campo Grande tem com os seus beneficiários. Ela traz praticidade, acolhimento e, sobretudo, tecnologia no atendimento”.

No espaço, podem ser realizados exames laboratoriais de análises clínicas. “A gente oferece exames de análises clínicas, genética, biomolecular e também da parte de imunologia”, destacou.

O Laboratório Unidade Zahran conta com boxes de coleta individuais, pediátricos, área kids, fraldário, espaço para café e estacionamento próprio. O espaço fica na Avenida Eduardo Elias Zahran, número 1804, Jardim TV Morena. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e sábado, das 6h às 12h (exceto feriados).

Acompanhe a entrevista completa: