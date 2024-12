Com recorde de apreensões, Batalhão de Choque reforça combate ao crime organizado e tráfico em MS

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tem desempenhado um papel estratégico no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas no estado, conforme detalhou o comandante da unidade, tenente-coronel Rigoberto Rocha, durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande desta terça-feira (3).

A unidade, que representa o terceiro nível de força policial, é responsável por ações de alta complexidade, como enfrentamento ao crime organizado, operações de desobstrução de vias e intervenções em presídios.

Resultados expressivos no combate ao crime

De acordo com o tenente-coronel Rocha, apenas em 2024, o Batalhão de Choque apreendeu 120 armas de fogo, retirando de circulação ferramentas que poderiam ser usadas em crimes como homicídios, roubos e latrocínios.

Além disso, cerca de 700 criminosos foram presos, e 220 veículos roubados foram recuperados. No âmbito do tráfico de drogas, mais de 13 toneladas de entorpecentes foram apreendidas, com prejuízo estimado em R$ 70 milhões ao crime organizado.

“Retirar essas armas e drogas de circulação é impossível de mensurar em termos de prevenção, mas sabemos que estamos impedindo crimes violentos e impactando diretamente a estrutura financeira das organizações criminosas”, explicou o comandante.

