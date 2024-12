Com trânsito pesado, PRF estuda reforma de unidade de Água Clara na BR-262

O aumento do fluxo de veículos de carga na BR-262, em Mato Grosso do Sul, entre Campo Grande e Três Lagoas, com a chegada de indústrias da silvicultura no estado, tem exigido o reforço na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na região Leste.

Segundo o chefe substituto do núcleo de comunicação social da PRF/MS, Fábio Roberto Sodré, para atender a demanda a instituição estuda a reforma da unidade operacional de Água Clara.

“Água Clara deve passar por reforma […] está em estudos estratégicos para isso mesmo, porque existem projetos de instalações de novas indústrias ali na região. Tudo isso vai exigir mais da PRF. Então, a gente deve ter uma melhoria ali naquela região de Água Clara. Já temos uma unidade operacional, em Ribas do Rio Pardo e a base de Três Lagoas”, explicou Sodré que frisou que apesar da expectativa de melhoria, a reforma no espaço ainda não tem uma data para ser realizada.

Sobre o tráfego na BR-262 que cruza o estado de Leste a Oeste, de Três Lagoas a Corumbá, o policial rodoviário federal alertou para outros perigos no trânsito da via, como a travessia de animais.

“Além dessa característica, nós temos ali na região pantaneira a partir do município de Aquidauana, Dois Irmãos além do fluxo de veículos tem a incidência de travessia de animais, principalmente à noite. Durante a madrugada todo esse cuidado tem que ter e aí a velocidade realmente tem que ser reduzida. O fluxo de caminhões é intenso, então tem que ter paciência. Se não tiver condições de ultrapassar, não adianta se arriscar. Da nossa parte, o que nos compete é aumentarmos a fiscalização”, destacou.

Nos últimos cinco dias, a PRF intensificou a fiscalização durante a ‘Operação Natal 2024’. Este ano, de acordo com o balanço final foi verificada uma redução de metade no número de acidentes com morte no estado.

Em 2023, foram contabilizadas oito mortes nas rodovias federais, este ano, foram registradas quatro vítimas fatais no mesmo período.

Acompanhe a entrevista completa:

