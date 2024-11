Comunidades negras ainda lutam por infraestrutura em MS

No primeiro Dia Nacional da Consciência Negra (20), estão programados eventos e festas pelo estado. No entanto, apesar da celebração, muitas comunidades negras de Mato Grosso do Sul ainda lutam para garantir o mínimo de infraestrutura para a população.

Vânia Lúcia Duarte Foto: Mateus Adriano

“São 22 comunidades quilombolas espalhadas pelo estado. Muitas ainda sofrem sem o abastecimento de água […] basicamente essas comunidades são voltadas à agricultura”, explicou a subsecretária de Políticas Públicas de Igualdade Racial, Vânia Lúcia Duarte.

Ela, que é uma das 350 descendentes diretas de Tia Eva, fundadora da comunidade quilombola em Campo Grande, contou que o local — que fica à margem da avenida Ernesto Geisel — recebeu infraestrutura sanitária há cerca de dois anos.

“Há cerca de dois anos, recebemos infraestrutura sanitária. Hoje temos escola, posto de saúde, mas durante muito tempo a travessia até a comunidade era feita por uma pinguela”, descreveu a subsecretária.

Para garantir o avanço de ações efetivas de desenvolvimento, a subsecretária aguarda a aprovação das políticas públicas para o setor nos próximos meses. “Nós encaminhamos um texto com políticas públicas para ações efetivas e aguardamos a aprovação dos deputados”.

Durante a conversa, Vânia destacou os principais eventos e a importância da celebração para a sociedade.

Acompanhe a entrevista completa: