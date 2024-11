Consumidores podem renegociar dívidas em agências dos Correios com até 99% de desconto

Consumidores em situação de inadimplência têm uma oportunidade especial para regularizar suas dívidas com descontos que chegam a até 99%. Como parte do Feirão Serasa Limpa Nome, o atendimento presencial está disponível em qualquer agência dos Correios do Brasil até o dia 29 de novembro, sem cobrança de taxa adicional.

A ação conta com mais de mil empresas parceiras dos setores de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia, entre outros. Uma das grandes novidades desta edição é o “carrinho de ofertas”, funcionalidade que permite agrupar diferentes débitos em um único boleto, facilitando o pagamento.

Endividamento em Mato Grosso do Sul

Segundo dados da Serasa, Mato Grosso do Sul registrou, em setembro, 1.099.000 consumidores inadimplentes, representando 52% da população adulta do estado. O valor médio das dívidas gira em torno de R$ 6.000 por pessoa, sendo os bancos e cartões de crédito responsáveis por 30% do total, seguidos por instituições financeiras (19%) e serviços como água e energia (15%).

Homens representam 52% dos devedores, e a faixa etária predominante é entre 26 e 60 anos.

A consultora da Serasa, Carolina Souza, destaca o impacto do feirão para ajudar os brasileiros a recuperarem sua saúde financeira.

“Hoje, temos cerca de 72 milhões de consumidores negativados no Brasil. No Mato Grosso do Sul, a parceria com os Correios visa oferecer, de forma rápida e segura, acesso às dívidas e condições diferenciadas para regularização.”

Impacto na Economia

O aumento do desemprego é apontado como um dos principais fatores para o crescimento da inadimplência. A possibilidade de renegociar débitos com descontos e parcelamentos acessíveis ajuda as famílias a reorganizarem suas finanças e contribui para a economia local.

Na última edição do feirão, em março deste ano, foram firmados mais de 55 mil acordos no Mato Grosso do Sul. Com as novidades desta edição, a expectativa é triplicar esse número no estado.