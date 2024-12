Cooperativas mobilizam doação de alimentos e brinquedos em MS

O espírito solidário das festas de final de ano é reforçado em Mato Grosso do Sul por meio da campanha ‘Natal da Cooperação’, promovida pelo Sistema OCB/MS.

A ação, realizada no estado desde 2011, mobiliza as cooperativas para arrecadarem doações destinadas a entidades sociais que atendem crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo o coordenador de Promoção Social do Sistema OCB/MS, Renato Marcelino a ação traduz, inclusive, o modelo do cooperativismo de celebrar com a comunidade o impacto positivo do negócio.

“Articulamos com as cooperativas, fizemos reuniões preparatórias, reuniões de sensibilização, um movimento de adesão aqui em Campo Grande e em todo o interior do estado também. Agora, a gente está no momento de arrecadação desses donativos, que são alimentos não perecíveis e brinquedos”.

Este ano, a campanha Natal da Cooperação contará com a palestra “A vida que vale a pena ser vivida”, com o professor Clóvis de Barros Filho. O evento será realizado no dia 16 de dezembro, às 19h, no Teatro Dom Bosco. O ingresso para a palestra é um brinquedo novo e 5 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal), que devem ser trocados pelo convite na sede do Sistema OCB/MS, localizada na Avenida Ceará, 2245, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Acompanhe a entrevista completa: