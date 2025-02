Crédito consignado: A facilidade que pode virar armadilha para o bolso

O crédito consignado tem se popularizado como uma alternativa com juros mais baixos e facilidade de acesso, mas será que essa ‘facilidade’ é realmente vantajosa? Com o aumento do prazo de pagamento para até 96 meses no INSS e a inclusão de trabalhadores da iniciativa privada, a modalidade pode acabar comprometendo a renda de milhões de brasileiros, levando-os para um ciclo de endividamento. Em janeiro de 2025, 76% das famílias estavam endividadas, e a ampliação do consignado pode agravar esse cenário, tornando-se uma armadilha financeira

Hudson Garcia, colunista de finanças do Jornal CBN Campo Grande, faz uma alerta em relação ao uso de crédito consignado, nesta sexta-feira (07).