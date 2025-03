Deputado Junior Mochi vai assumir a corregedoria da Assembleia Legislativa

Surpreendido com a decisão dos líderes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) durante a sessão plenária desta quarta-feira (12), o deputado estadual Junior Mochi (PSDB) afirmou que vai assumir a Corregedoria da Casa de Leis. O anúncio oficial da decisão deve ser feito nos próximos dias pelo presidente da Alems, deputado estadual Gerson Claro (PP).

O deputado Junior Mochi (PSDB), que já presidiu o Parlamento e possui mais de 20 anos de trabalho legislativo, disse que vai ocupar o cargo pela primeira vez.

“Acabei de ser comunicado. Me escolheram talvez pela experiência que tenho na Casa e por já ter sido presidente e participado de várias comissões. A oficialização da nomeação depende do ato do presidente da Assembleia, o que deve ocorrer entre hoje e amanhã. Nunca fui corregedor antes, mas entendo a importância do cargo e estou pronto para exercê-lo da melhor forma possível“, contou o deputado.