Deputados estaduais debatem uso de celular por estudantes nas escolas de MS

MEIO AMBIENTE

Alems debate impacto ambiental do eucalipto e concessão de hidrovia

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) realiza, na próxima terça-feira (12), as 14h, uma reunião para discutir os impactos ambientais da monocultura de eucalipto na região do Bolsão. Além disso também será discutida a concessão da hidrovia do Rio Paraguai. O encontro, presidido pelo […]