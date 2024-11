Diabetes é uma das principais causas de cegueira entre pacientes

Cerca de 40% dos pacientes com diabetes podem desenvolver problemas de visão em decorrência da doença, alerta o oftalmologista Moisés Tabosa. Segundo o médico, o comprometimento à saúde provocado pelo diabetes tem relação direta com os olhos, isso porque o órgão é formado por microvasos.

“O diabetes é uma doença que acomete microvasculatura, microvasos mesmo. E o olho e o rim também, que é outro órgão afetado, sofre com este tipo de vasculatura. […] os vasinhos da retina – que é um tecido que está lá no fundo, faz conexão com o cérebro, faz a gente enxergar – ela é toda permeada de vasinhos fininhos. Quando eles são lesados pela glicemia alterada, ela se incha, sangra, e aí a visão, obviamente, morre”, esclareceu.

A doença acomete mais de vinte milhões de pessoas no Brasil, com idade entre 20 e 60 anos. Conforme o oftalmologista, em muitos casos o comprometimento à visão é permanente, mas em alguns é possível minimizar o dano.

“É possível reverter, mas existe uma relação muito grande, muito séria com o tempo de evolução e gravidade e o que a gente pode fazer para reverter. É claro que nenhum caso, a maioria dos casos não é perdida, vamos dizer assim, mesmo que esteja em estágios avançados, quanto mais a doença avança, mais difícil voltar atrás”.

Entre os sinais de alteração, Moisés Tabosa citou borramento visual, baixa visão e linhas tortuosas.

