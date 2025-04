Educação Especial recebe reforço com investimento de R$ 48 milhões em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um novo pacote de ações voltadas à Educação Especial no estado. Com investimento superior a R$ 48 milhões e a cessão de professores da rede estadual, a iniciativa busca garantir o atendimento de qualidade a estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

O anúncio foi feito durante a Expogrande, em Campo Grande, com a assinatura de convênios que fortalecem a parceria entre o poder público e entidades do terceiro setor, como as APAEs e as Pestalozzis.

Atualmente, 73 instituições mantêm convênio com o Estado para oferecer atendimento gratuito na área.

Além do reajuste de 5% no valor repassado às entidades — que agora soma R$ 48,7 milhões —, o governo também disponibilizou 171 professores efetivos para atuarem diretamente com os alunos atendidos nas instituições especializadas.

Atendimento que vai além da sala de aula

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), o objetivo é garantir não apenas o acesso, mas também a permanência e a aprendizagem desses estudantes, integrando o Atendimento Educacional Especializado (AEE) às redes regulares de ensino.

Entre as ações de apoio estão formações continuadas para profissionais da área, fornecimento de materiais pedagógicos e incentivo à criação de salas de recursos multifuncionais.

O presidente da Federação das APAEs de Mato Grosso do Sul, Antônio José dos Santos Neto, destacou que os repasses são fundamentais para manter o atendimento a mais de 6 mil alunos no Estado.

“Esse apoio garante que possamos continuar oferecendo educação de qualidade, com equipe capacitada e estrutura adequada.”

A presidente da Federação das Pestalozzis, Gisele Tannous, também ressaltou a importância do reajuste compatível com o dissídio dos professores. “Isso nos permite manter o quadro de profissionais e seguir com o atendimento sem interrupções.”

Inclusão ainda enfrenta desafios

Apesar do avanço nas políticas públicas, a inclusão plena ainda é um desafio. Para a presidente de honra da Associação Pestalozzi de Campo Grande, Eliza Emília Cesco, o papel das instituições especializadas continua sendo essencial.

“Ainda há crianças que não conseguem ser incluídas na escola comum. Nosso trabalho é garantir que nenhuma fique para trás.”

Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior número de parcerias formalizadas com o terceiro setor na área da Educação Especial, e segundo a SED, o compromisso é manter esse modelo como referência de inclusão no país.

*Com informações do Governo de MS