Em 26 anos, produção de cana-de-açúcar deve encolher em 20%

A produção de cana-de-açúcar no Brasil pode encolher em 20% até 2050 devido às mudanças climáticas. O alerta é de um estudo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).

A análise revela que a irregularidade das chuvas e o aumento das temperaturas representam desafios de produtividade cada vez maiores. Por isso, produtores devem intensificar os cuidados de manejo eficiente para o ciclo 2025/2026.

As condições climáticas adversas como as secas e queimadas que impactaram a região Centro-Sul do Brasil na safra 2023/2024 continuam ameaçando o setor.

Além de favorecer desequilíbrio de pragas e doenças nas lavouras de cana, a estiagem afeta diretamente o desenvolvimento das plantas, comprometendo o rendimento dos canaviais.

A irregularidade hídrica trouxe ainda um problema adicional para muitos produtores: a perda de viveiros de mudas. Essa situação tem gerado um alerta quanto à disponibilidade de mudas sadias para o próximo ciclo de cana, fator essencial para a renovação dos canaviais e manutenção da produtividade e qualidade da cultura.

Segundo especialistas é essencial que os produtores adotem boas práticas agrícolas voltadas para a recuperação dos canaviais.

*Com informações Revista Cultivar

