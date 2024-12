Em seu quarto mandato, vereador reeleito avalia trabalho e aposta em sucessor para presidência da Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (Carlão), do PSB, confirmou ao Jornal CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (16), que vai apoiar outro nome para concorrer ao comando da Casa de Leis na próxima legislatura.

“O Papy tem meu apoio, tem bons princípios, foi bem criado pelo saudoso pai dele […] É um menino que é diferente de mim […] É um guri que estudou, é um guri parceiro, amigo e que vai tocar a agenda da Câmara, do Poder Legislativo, até melhor do que eu. Então eu apoio o Papy nesse sentido”.

Carlos antecipou que já articula com outras lideranças políticas do estado para construir um consenso em torno da candidatura do vereador do PSDB.

“Eu acho que tem que oxigenar. Já conversei com a Tereza Cristina, com o Riedel e, ontem, com o Marquinhos Trad, pedindo voto para o Papy. Então, converso com todo mundo. Conversei com a assessoria da prefeita, já falei com a prefeita, com o Lídio (Lopes). Falta uma outra conversa com a prefeita para que não entremos nessa eleição da Câmara rachados”. Para a próxima legislatura, Carlão afirmou que seu foco pessoal será a primeira secretaria.

À frente da Câmara nos últimos quatro anos, Carlão avalia positivamente o trabalho e destaca, como legado de seu mandato, a aprovação do plano de cargos e carreira dos servidores do Legislativo municipal, a implantação da TV Câmara e o painel digital de votação.

Na última semana de trabalho legislativo em 2024, já que a última sessão do ano está marcada para o dia 19, Carlão ressaltou alguns projetos que ainda devem ser votados nos próximos dias.

“Nós temos aquele de criação da Junta de Análise de Julgamento de Recursos de Transporte, temos a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, uma desafetação de área pública que é de domínio público, o plano municipal pela infância. Precisamos votar agora o plano municipal e aquela aplicação da outorga onerosa também da lei do uso do solo”, detalhou Carlão que não descarta a convocação de uma sessão extraordinária para finalizar a pauta do ano.

Acompanhe a entrevista completa.