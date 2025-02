Empreendedorismo feminino também será tema do evento "MS Empreende Mais" na Capital

Na próxima quarta-feira (5) será realizada a segunda edição do “MS Empreende Mais”, evento que reforça a parceria entre o Sebrae/MS e o Goverdo de Mato Grosso do Sul. Na oportunidade, serão apresentadas os projetos do Governo para o desenvolvimento territorial e a estratégia do Sebrae/MS voltada aos pequenos negócios em 2025. Mas, além disso, o empreendedorismo feminino também vai ser pauta do evento. A gestora do programa ‘Sebrae Delas’, Vania Torraca, participou do programa CBN Você Mulher deste sábado (1) e deu mais detalhes sobre a iniciativa.

“No evento nós ter lançamento do Sebrae Delas, um programa voltado para acelerar negócios liderados por mulheres. O acompanhamento feito pelo programa ajuda no desenvolvimento socio-emocional das empresárias, organização e gestão de tempo, e é um contato direto com a empreendedora e o negócio que ela está gerindo ou pretende iniciar“, contou a gestora.

