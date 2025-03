Emprega CG Mulher oferece 500 vagas de emprego para o público feminino na Capital

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) realiza nesta sexta-feira (14), das 8h às 11h, uma edição especial do programa Emprega CG em comemoração ao Mês da Mulher. O evento oferece 500 vagas de emprego, disponibilizadas por 20 empresas, com prioridade para mulheres.

A programação inclui palestras, oficinas e a 3ª Roda de Conversa com Mulheres Empreendedoras, organizada pela Funsat, para apoiar microempreendedoras com orientações e ferramentas de desenvolvimento. Em parceria com o Senai/MS, serão oferecidas capacitações sobre recolocação no mercado e uso de mídias digitais para negócios.

Serviço – Emprega CG Mulher

📅 Data: 14 de março (sexta-feira)

⏰ Horário: 8h às 11h | 9h – Oficina de Empreendedorismo

📍 Local: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória