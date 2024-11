Escola de Samba pede ajuda para garantir o Carnaval de 2025

A casa de madeira utilizada como barracão pela Escola de Samba Mirim Herdeiros do Samba ficou totalmente destruída depois que um incêndio tomou conta do espaço no final de semana (16).

Segundo a presidente da escola, Fátima da Luz, de 71 anos, o prejuízo com o incêndio é de cerca de R$ 80 mil.

“Só ficou o chão, queimou tudo, perdemos tudo. São quase 20 anos de trabalho. Estávamos nos preparando para o próximo Carnaval. Teremos que recomeçar com tudo”, lamenta a presidente.

Dos quase 20 anos de história da escola mirim, os Herdeiros do Samba desfilaram em 17. No próximo ano, o grupo pretende apresentar uma homenagem a Corumbá. No entanto, depois do incêndio, a escola corre contra o tempo e conta com doações para garantir a presença na avenida.

“Nós vamos ter uma ala em alusão a Corumbá, seguindo a letra do samba-enredo, que é ‘Sob o sol de Corumbá nasceu uma menininha’, que é a origem da nossa homenageada. Agora contamos com doações de tecidos nas cores verde, azul, dourado, prata e branco, além de galões, cola, espuma e outros materiais como verniz. Muita coisa é difícil encontrar aqui em Campo Grande. A gente compra em São Paulo, mas o que doarem será bem-vindo“.

Todas as fantasias do desfile do próximo ano e os materiais para a confecção estavam no espaço. Quem desejar contribuir com doações em dinheiro pode usar a chave Pix, que é o CNPJ da Escola de Samba Herdeiros do Samba: 44.592.730/0001-02.

Caso

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas por volta das 19h30 de sábado (16) para combater um incêndio em uma casa de madeira utilizada como barracão da Escola Herdeiros do Samba. O local foi totalmente destruído pelo incêndio.

O espaço era compartilhado com um morador, que alugava o local como residência, há cerca de um ano. Conforme o morador ele foi informado por amigos que a casa estava pegando fogo, mas ao chegar no local, o fogo já havia tomado conta de tudo.

Segundo os bombeiros, para combater as chamas foram utilizadas quatro viaturas e 5 mil litros de água até o rescaldo do fogo. A propriedade, de aproximadamente 120 metros quadrados, localizada na Rua dos Ferroviários, 68, Cabreúva, ficava ao lado da subestação de energia elétrica da Avenida Ernesto Geisel. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Em nota, a concessionária de energia que atende Campo Grande, Energisa/MS, informou que “o incêndio ocorrido em um imóvel na rua ao lado da subestação atingiu a rede elétrica, provocando a interrupção no fornecimento de energia para 63 clientes da região. Equipes do Corpo de Bombeiros isolaram a área por segurança, e as equipes da concessionária precisaram aguardar a autorização para iniciar os reparos dos cabos danificados pelas chamas. Às 23h22, 57 clientes tiveram o fornecimento restabelecido, e às 2h, o fornecimento foi normalizado para as demais seis unidades consumidoras”.