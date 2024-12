Escritor e jornalista prepara lançamento internacional de ‘Diálogos do Ócio’

No próximo ano, o escritor e jornalista Bosco Martins, autor da obra Diálogos do Ócio, que retrata histórias de Manoel de Barros, se prepara para o lançamento internacional do livro na Europa.

“Depois do primeiro trimestre, depois de abril ou maio, teremos lançamento em Portugal e, provavelmente, na França. Nós temos uma escritora lá de Dourados, ela tem muito contato com o Jonil Figueiredo, que já esteve lá. Então, através da Livraria Travessa, deveremos realizar também esses dois eventos”, antecipou Bosco.

Entre as muitas histórias retratadas no livro, Bosco, ao longo da carreira como jornalista, foi responsável por intermediar inúmeras entrevistas de Manoel de Barros. Uma delas foi com o jornalista José Hamilton Ribeiro.

“Ele conheceu o Manoel através de mim. Ele veio fazer uma matéria para a Caros Amigos. Eu era o correspondente da revista. Tocamos a campainha e eu nunca esqueço que o Manoel abriu, foi recebendo na porta, ele viu o Zé e falou assim: ‘Nossa Senhora, mas eu te vejo na televisão, que eu sou seu fã. Você é grandão, né?! Na televisão você parece ser mais pequenininho, você fica ali naquele caixotinho, mas você é grande assim’, olhando pra cima. E aí já se abraçaram dali. Nós fomos comer um peixe”.

Bosco, que conviveu intimamente com Manoel de Barros, lembrou durante a entrevista algumas das principais características do amigo poeta.

“A hora que você chegava na casa dele, aquele sorriso… Um sorriso que, inclusive, está na capa do livro, numa bela fotografia do Marcelo Buainain. Ele tinha um sorriso marcante, um sorriso de ‘seja bem-vindo’ para todo mundo. E não era só comigo, não. Ele era uma pessoa que recebia todos. Ele não tinha essas frescuras de intelectual. Gostava de conversar, de jogar conversa fora, vamos dizer assim. Gostava pouco de conversar com político, e menos ainda com aqueles caras que se mostravam muito intelectualizados, estudiosos, que chegavam cheios de verborragia. O negócio dele era empregada doméstica, era o peão. Esse era o Manoel que eu conheci e que está no livro”, descreveu o jornalista.

Lançado em 2022 pela editora ‘De Los Bugres’, o livro Diálogos do Ócio já rodou o Brasil. Este ano, a obra foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira.

Acompanhe a entrevista completa: