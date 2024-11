Escritório posiciona cooperativa de crédito frente a carteira de investimentos na Capital

Na última semana (24) foi inaugurada a nova agência do Sicredi em Campo Grande, o escritório de investimentos. De acordo com a gerente de captação da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Mayara Yumi, o local se destaca pela personalização e especialização do atendimento.

“Temos um time capacitado para oferecer um atendimento próximo, um time de alto nível de conhecimento. Então, aquele associado já tem a conta no Sicredi, tem toda a movimentação, ele agora conta com o time para apoiar na parte de investimento. E o Sicredi, mais do que só investir, então esse associado, ele tem a remuneração dos investimentos, como sócio ele recebe ainda a participação dos resultados da cooperativa”, explicou.

Segundo a gerente, no ano passado foram distribuídos mais de 7 bilhões de reais em resultado aos associados. Atualmente, Campo Grande se destaca no país como a capital brasileira do cooperativismo com o maior número de associados. Ao todo são mais de 100 mil associados.

Entre as possibilidades de linhas de investimentos, Mayara citou renda fixa, renda variável através do home broker, fundo de investimento, previdência privada, entre outras.

O escritório está localizado na Avenida Afonso Pensa, 4324, Chácara Cachoeira.

Acompanhe a entrevista completa: