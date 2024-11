Especialista explica a importância das vitaminas e minerais para a saúde

Com a proximidade do fim do ano, muitas pessoas começam a refletir sobre a própria saúde. Você conseguiu priorizar o autocuidado em 2024? Realizou os exames de rotina? Esses são passos essenciais para entender como estão as suas vitaminas e minerais, elementos indispensáveis para o funcionamento do organismo e a qualidade de vida.

Em entrevista ao programa CBN Você Mulher deste sábado (23), a médica Mariana Vilela destacou a relevância de cuidar da saúde nutricional e abordou formas de identificar e tratar deficiências.

A importância das vitaminas e minerais

“Nem sempre a alimentação é suficiente para suprir todas as necessidades diárias de nutrientes”, explica a médica. Mesmo uma dieta balanceada pode não alcançar os níveis ideais de vitaminas e minerais, tornando a suplementação uma estratégia fundamental para a saúde plena.