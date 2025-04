Faltando menos de um mês, 92 mil eleitores em MS ainda não regularizaram título

Faltando menos de um mês para o fim do prazo, 92.981 eleitores de Mato Grosso do Sul ainda não regularizaram a situação eleitoral e podem ter o título cancelado caso não resolvam as pendências até o dia 19 de maio.

A estimativa leva em conta eleitores que deixaram de votar em três eleições consecutivas, sem apresentar justificativa ou quitar as multas aplicadas.

A consulta sobre a situação eleitoral pode ser feita de forma online, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou pelo aplicativo e-Título. Quem estiver com pendências precisa procurar um cartório eleitoral ou posto de atendimento com um documento oficial com foto. A apresentação do título eleitoral, físico ou digital, também é recomendada.

O cancelamento do título pode gerar uma série de transtornos, como restrição para tirar passaporte, fazer matrícula em universidades públicas, obter empréstimos em bancos estatais e tomar posse em cargos públicos.

Caso o motivo da pendência seja o não comparecimento às urnas, é necessário pagar uma multa por turno ausente, definida pelo juiz eleitoral. O pagamento pode ser feito via boleto, Pix ou cartão, tanto pelo site do TSE quanto diretamente no cartório. O sistema reconhece a quitação automaticamente após o pagamento.

Segundo dados do portal Estatísticas Eleitorais, o último cancelamento em massa de títulos em Mato Grosso do Sul aconteceu em 2019. Desde então, por causa da pandemia, a Justiça Eleitoral suspendeu temporariamente esse tipo de penalidade.

*Com informações do TRE-MS