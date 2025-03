Festival de Verão 2025 traz esporte, lazer e cultura para Campo Grande

No próximo domingo (9), o Parque das Nações Indígenas será palco da terceira edição do Festival de Verão, evento que já se consolidou como um dos principais do calendário esportivo e cultural de Mato Grosso do Sul.

A programação inclui uma ampla variedade de atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre, oferecendo opções para todas as idades.

Entre as modalidades confirmadas estão yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, skate e crossfit. Neste ano, o evento traz novidades, como hitbox, wrestling, escalada e yoga para crianças.

A música ao vivo ficará por conta de Robertinho Menezes, agora em carreira solo, conhecido pelo trabalho no grupo Feitiço Moleque.

As atividades de aventura são outro destaque desta edição. O professor Pablo Teixeira Salomão, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), coordena o projeto Catalogando Aventuras, que levará experiências como rafting, rapel, bóia cross, escalada e trilhas para o público do festival.

“O objetivo do projeto é incentivar a prática de atividades na natureza. Começamos em 2019 e hoje expandimos para comunidades indígenas e pantaneiras, levando esse conhecimento para crianças dessas regiões”, explica Salomão.

