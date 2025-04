Final de semana será de tempestades e temperaturas amenas em MS

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), este final de semana (12 e 13) será de tempo nublado, com chuvas moderadas e tempestades previstas para sábado (12).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que 23 municípios do Inmet estão sob alerta de tempestades, com chuvas intensas e possibilidade de queda de granizo. Ainda neste sábado, 44 municípios do estado estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com acumulado de até 30 milímetros e ventos que podem alcançar os 60 quilômetros por hora.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta que a região Centro-Oeste do estado tem risco moderado de inundações pontuais em órregos, enxurradas e alagamentos em áreas rebaixadas.

Campo Grande

Neste sábado (12), Campo Grande está sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Inmet, com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã e pancadas de chuvas acompanhadas por trovões pela tarde e noite. No período da manhã e tarde os ventos variam de intensidade fraca a moderada e pode haver rajadas mais fortes; a temperatura máxima atinge os 29°C.

No domingo (13), a manhã tem chuvas isoladas na Capital e o céu fica encoberto nos demais períodos do dia, com máxima de 27°C.

Dourados

Dourados atinge os 32°C neste sábado e está sob os dois alertas, o de tempestades e o de perigo potencial de chuvas intensas. O céu fica nublado durante todos os períodos do dia, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas por trovões pela tarde e noite.

Já no domingo, de manhã, o céu fica encoberto e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; durante tarde e noite, chuviscos podem ocorrer no município de Dourados e máxima prevista é de 25°C.

Região Leste

Três Lagoas não está sob nenhum alerta e registra 36°C, sem previsão de chuvas pela manhã, enquanto pancadas de chuvas isoladas acompanham trovoadas pela tarde e noite. No domingo, o céu fica encoberto, com chuviscos pela manhã e a máxima é de 30°C.

Aparecida do Taboado atinge os 35°C e não está sob nenhum alerta do Inmet e não tem previsão de chuvas para sábado. No domingo também não há previsão de chuvas e a temperatura cai para 31°C.

Paranaíba também apresenta o mesmo cenário de tempo nublado, sem alertas, mas a temperatura atinge os 33°C neste sábado. No domingo, a máxima é de 30°C e o dia segue sem chuvas.

Região Norte

Coxim está sob o alerta de perigo potencial de chuvas, com máxima prevista para 34°C neste sábado. De manhã, não há previsão de chuvas, mas durante o período da tarde e noite pode haver pancadas com trovões. No domingo, a máxima é de 32°C e chuviscos são registrados pela manhã e tarde.

Sonora e Pedro Gomes atingem os 34°C e têm o mesmo cenário da segunda maior cidade do estado. O domingo em Sonora terá chuviscos pela manhã e chuvas isoladas pela tarde, com termômetros atingindo os 32°C. Já em Pedro gomes, a manhã e tarde será de chuviscos e céu encoberto , com máxima de 31°C.

Pantanal

Corumbá está sob o alerta de perigo potencial de chuvas e também o de tempestade, com trovões e pancadas de chuvas isoladas durante todos os períodos do dia. Os termômetros atingem os 35°C neste sábado. Já no domingo, a máxima é de 33°C e o cenário de chuvas é o mesmo.

Neste sábado, Porto Murtinho está sob o alerta de tempestades, com chuvas intensas e risco de queda de granizo. Pancadas de chuva atingem o município durante todo o dia e a máxima é de 30°C. No domingo, tem chuvas isoladas durante manhã e tarde com máxima de 27°C.