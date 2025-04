Fórum Agro encerra com casa cheia, debates de alto nível e sentimento de dever cumprido

Após uma manhã intensa de palestras, troca de experiências e apresentação de oportunidades, o Fórum Agro chegou ao fim nesta quinta-feira (10), com a certeza de que cumpriu sua missão: conectar o setor produtivo às políticas públicas e às transformações econômicas que consolidam Mato Grosso do Sul como referência no agro brasileiro.

Promovido pelo Grupo RCN, em parceria com o LIDE-MS e a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), o evento reuniu lideranças do campo, representantes do governo e empresários no espaço da Fazenda Churrascada dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho Expogrande 2025, em Campo Grande.

Para o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, o resultado foi além do esperado.

“Foi um evento de sucesso. Público engajado, debates de altíssimo nível e uma manhã extremamente produtiva. Conseguimos compartilhar conhecimento, atualizar o cenário estadual e mostrar para a audiência o que está sendo feito de concreto para o crescimento do nosso Estado”, afirmou.

Estêvão Congro durante o Fórum Agro – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Pujança do agro em destaque

O titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, um dos palestrantes do fórum, destacou que o evento cumpriu um papel essencial ao traduzir as políticas públicas para o dia a dia do produtor.

“Mostramos aos produtores e empreendedores rurais as oportunidades de diversificação e crescimento que acompanham o avanço econômico do Estado. São essas informações que ajudam o produtor a se posicionar melhor no mercado”, ressaltou.

Produtores aprovam

O produtor rural Aldoir Teló, que estava na plateia atento, elogiou a qualidade das informações apresentadas:

“Foi um evento muito interessante, com autoridades que trouxeram conteúdo relevante. Me chamou atenção o potencial da floresta de eucalipto, que já é forte no Estado e tem muito mais para crescer. Isso abre uma nova perspectiva”, comentou.

Acrissul celebra evolução da Expogrande

Presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai comemorou o sucesso do evento dentro da feira e reforçou o papel da Expogrande como espaço de atualização e negócios.