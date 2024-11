Fórum Amcham Avança discute competitividade econômica do estado na próxima semana

Na próxima quarta-feira (06), será realizado em Campo Grande o Fórum Amcham Avança. O evento, promovido pelo Grupo RCN em parceria com a Amcham, reunirá líderes empresariais a partir das 18h30, no Hotel Deville Prime.

Segundo o gerente regional da Amchan Brasil, Denis Rondina, o Fórum tem como objetivo discutir sobre a competitividade do estado.

“Tanto do ponto de vista do governo estadual, do ponto de vista do poder público, mas também da iniciativa privada, para a gente, de fato, aproveitar esses grandes investimentos que têm sido feitos em Mato Grosso do Sul. Trazer a iniciativa privada para a discussão de quais são as principais frentes que ela precisa investir e como é que ela pode se beneficiar de alguma forma com esses investimentos que estão sendo feitos, tanto na Costa Leste, quanto no interior do estado, quanto aqui na Capital”, explicou.

O evento será apresentado em três painéis com temáticas principais: gestão de pessoas, perspectivas para 2025 e presidentes.

“O foco do evento vai ser discutir os principais desafios da iniciativa privada. Então, naturalmente, a mão de obra acaba aparecendo mais e é uma temática muito discutida. Mas a gente tem inúmeros outros desafios de infraestrutura, de logística, que precisam ser discutidos para que o Estado e a iniciativa privada conversem e se relacionem para que essas lacunas sejam preenchidas”, resumiu Rondina.

A Amcham está presente em 16 unidades regionais espalhadas pelo Brasil.

Acompanhe a entrevista completa: