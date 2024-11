Fórum discutirá os desafios e o futuro da bioenergia em MS

A bioenergia será tema central de um evento em Campo Grande na próxima sexta-feira (29), promovido pela Biosul, o Lide/MS e a Reflore. O Fórum de Bioenergia ocorrerá na Casa da Indústria e reunirá líderes empresariais e especialistas para debater o futuro da bioenergia em MS, considerado estratégico na transição energética e na segurança alimentar global.

Comemorando 15 anos de atuação da Biosul, o evento destacará o papel do setor sucroenergético no desenvolvimento regional. “A bioenergia já transformou cidades como Sonora e continua sendo crucial para o progresso econômico e sustentável do estado“, afirmou Amaury Pekelman, presidente da Biosul. Mato Grosso do Sul conta atualmente com 22 usinas em operação, incluindo algumas das maiores do Brasil. É importante notar o papel de MS no futuro da bioenergia.

E os desafios enfrentados pelo setor também serão abordados, como a dependência de políticas públicas e a competitividade frente aos combustíveis fósseis. “O preço do etanol está atrelado ao da gasolina, o que nos torna vulneráveis às políticas de preços da Petrobras. Apesar disso, o mercado de açúcar e biocombustíveis tem se mostrado promissor nos últimos anos”, destacou Pekelman.

Aurélio Rocha, presidente do Lide/MS, enfatizou a importância do fórum para integrar empresários e discutir inovações tecnológicas e políticas públicas. Ele também destacou que a discussão sobre o futuro da bioenergia em MS é essencial.

“Estamos trazendo um time de especialistas para debater temas como o combustível sustentável para aviação (SAF) e o biometano, que já é produzido no estado. Nosso objetivo é posicionar Mato Grosso do Sul na liderança desses avanços“, disse Rocha.

Outro ponto crítico é a qualificação da mão de obra. Em um contexto de expansão do setor, iniciativas como feirões de empregabilidade têm buscado suprir a demanda por trabalhadores capacitados. “Realizamos eventos em nove cidades do interior e tivemos uma adesão significativa, mas ainda enfrentamos dificuldades para atender às necessidades do mercado”, ressaltou Pekelman. Isso demonstra como o setor continua a evoluir, visando o futuro da bioenergia em MS.

Com entrada gratuita, o fórum é aberto ao público e começará às 8h30, com a presença de autoridades e especialistas. “Bioenergia é o futuro, e Mato Grosso do Sul tem um papel crucial nesse cenário. Queremos que o máximo de pessoas participe para entender as oportunidades que estão sendo criadas”, concluiu Rocha.

Clique abaixo e assista à íntegra da entrevista:

Programação e convidados

A programação do Fórum de Bioenergia terá início às 9h de sexta-feira (29) com a presença do governador Eduardo Riedel.



Para debater sobre “Mato Grosso do Sul e as oportunidades na transição energética” foram convidados Jaime Verruck, Secretário de Estado na Semadesc; Bruno Serapião, CEO da Atvos; Renato Pretti, CEO da CerradinhoBio; Paulo Monteiro, CEO da Ponte Nova Energia; Alexandre Chiachiri, CEO da Vert Ecotech; e Germano Vieira, Diretor Florestal da Eldorado Brasil Celulose.



O presidente da Bioenergia Brasil e Siamig Bioenergia, Mário Campos Filho, fará a condução do tema que abordará os avanços do Estado na produção de energia limpa e renovável incluindo iniciativas como o etanol de milho, biogás e biometano, além das perspectivas para SAF (Combustível Sustentável de Aviação), Hidrogênio Verde e outros.

Inscrições

Para participar, basta se inscrever, gratuitamente, no link https://bit.ly/forumbionergia. As vagas são limitadas.