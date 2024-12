Frente fria espalha chuva em todo o estado, nesta quarta

O avanço de uma frente fria sobre Mato Grosso do Sul deve trazer mais chuva para o estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira (04) tem dois alertas de chuva intensa para o estado. Além disso, Campo Grande começou o dia com um forte nevoeiro. De acordo com a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Campo Grande, Aena, o local opera com o auxílio de instrumentos nesta manhã.

No extremo Leste e Norte, o aviso para 33 municípios é de perigo para chuva intensa, com acumulado que varia entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. As rajadas de vento podem alcançar os 100 quilômetros por hora.

Além disso, nas regiões Sul, Central e Oeste de Mato Grosso do Sul, o aviso é de perigo potencial para chuva intensa. Nesses locais, o acumulado de chuva fica entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos que podem alcançar os 60 quilômetros por hora.

Conforme o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Vinícius Sperling, esta situação se deve a uma soma de condições meteorológicas, como a frente fria que está no Paraguai e a influência indireta do corredor de umidade vindo da região Sul do país, devido à formação do ciclone bomba no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Esse nome bomba é porque a pressão dele cai em 24 horas, então é uma queda rápida de pressão num curto espaço de tempo. Esse intenso ciclone está associado a essa frente fria que atua lá no oceano. Essa frente fria ajuda a organizar essa umidade que vem para o estado e acaba se conectando, então, com esses outros sistemas meteorológicos que estão atuando sobre a nossa região”, explicou o meteorologista.