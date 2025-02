Guarda Civil Metropolitana destaca ações para garantir a segurança durante o carnaval 2025

A programação oficial do Carnaval 2025 em Campo Grande teve início no sábado (15) e segue por mais 15 dias. De acordo com informações da Prefeitura Municipal, durante as festividades, até 100 mil foliões podem passar pelas ruas. O subcomandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Alexandre Pedroso, participou de uma entrevista ao vivo no Jornal CBN Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (17), e falou sobre as ações e os planejamentos voltados para garantir a segurança da população durante os dias de carnaval.

Subcomandante da GCM, Alexandre Pedroso, no estúdio da CBN

“Nós vamos ter aglomerações em pontos diferentes da cidade neste carnaval e estamos nos organizando para garantir a segurança em todos os locais. Praticamente dobramos o efetivo da Guarda neste ano. No ano passado, tivemos aproximadamente 201 guardas lotados trabalhando ao longo dos dias e, neste ano, vamos ter 392 guardas atuando, além de 70 viaturas de quatro rodas e 36 motocicletas que darão o apoio necessário“, afirmou o subcomandante Pedroso.

Confira mais informações na entrevista completa: