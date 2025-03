Helicóptero avaliado em quase R$ 2 milhões é recuperado na fronteira

Um helicóptero particular furtado no estado do Paraná foi recuperado na madrugada desta segunda-feira (3), em uma operação policial coordenada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), em Mato Grosso do Sul.

A ação ocorreu na faixa de fronteira com o Paraguai, como parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras.

O furto da aeronave ocorreu no sábado (2) e a principal suspeita da polícia era de que a aeronave, modelo Robinson R44, fabricado em 1997, teria sido levada para atuar no crime de narcotráfico.

A operação do Dracco para localizar o helicóptero contou com apoio de agentes do Departamento de Investigação da Polícia Nacional do Paraguai e da Polícia Civil, lotados na Delegacia Regional de Ponta Porã e na delegacia de Aral Moreira.

O helicóptero foi encontrado na linha de fronteira e, posteriormente, removido para os hangares do Dracco, em Campo Grande, onde será submetido a perícia.

As investigações também apuraram um atentado à segurança de voo, uma vez que a aeronave estava com a sua aeronavegabilidade cancelada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) desde 2010 e, ainda assim, foi pilotada até à região de fronteira.

As investigações buscam identificar os responsáveis ​​pelo furto e pelo uso irregular do helicóptero. Essa foi a segunda apreensão de helicóptero no estado em menos de 20 dias. O caso anterior foi registrado em Paranaíba, no dia 14 de fevereiro.