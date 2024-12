Hemosul celebra 36 anos salvando vidas e inovando na área da saúde

Completando 36 anos de atuação, o Hemosul se consolida como referência na saúde pública de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A rede, que começou com o objetivo de atender a demanda local de doação de sangue, hoje apresenta inovações reconhecidas em outros estados e projetos premiados em âmbito nacional.

Estrutura e impacto local

O Hemosul conta com 12 unidades distribuídas pelo estado, sendo três em Campo Grande e nove no interior. A rede atende, em média, 5.635 doadores por mês, coletando cerca de 4.668 bolsas de sangue mensalmente. Esses números sustentam a distribuição de mais de 104 mil hemocomponentes por ano, que abastecem hospitais públicos e privados.

“A doação solidária chega aos hospitais para atender pacientes que precisam. A importância do Hemosul para a saúde coletiva do Estado é imensa. Nada disso seria possível sem a dedicação da nossa equipe”, afirma Marina Sawada Torres, coordenadora do Hemosul.

Cases de sucesso que ultrapassam fronteiras

Entre as iniciativas de destaque, está o “Selo Conexão Hemosul”, que reconhece empresas parceiras na promoção de campanhas de doação de sangue. O projeto chamou a atenção de hemocentros como o de Brasília, que já está implantando o modelo, e até de empresas de outros estados, como em Avaré (SP).

Outra inovação foi o desenvolvimento de um aplicativo que digitaliza cartões de doador e declarações, parte do programa “MS Digital”. O sistema despertou o interesse da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, que planeja implementá-lo no HEMOES.

Premiação e projetos sociais

Em 2022, o Hemosul foi premiado pela Roche Farma Brasil com um projeto voltado a crianças com hemofilia, que inclui brinquedotecas e bibliotecas nas unidades de Campo Grande. O objetivo é oferecer acolhimento e lazer para os pequenos pacientes, tornando o tratamento menos traumático.

Além disso, o Hemosul conta com o NAT (Laboratório de Tecnologia Biomolecular), referência em exames sorológicos de última geração no Brasil, e o projeto “Ambulância Terapia”, que leva medicamentos até pacientes em áreas rurais.

Ações de incentivo

Durante períodos críticos, como o inverno, o Hemosul intensifica campanhas de doação de sangue, destacando datas importantes como o “Junho Vermelho” e o Dia Nacional do Doador de Sangue, em 25 de novembro. Para a doação de medula óssea, as ações se concentram em setembro e dezembro, meses de conscientização sobre o tema.

*Com informações do Governo de MS